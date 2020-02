Asia-Usa: cinque leader dell’Asean parteciperanno a summit organizzato da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Vietnam, Laos, Singapore, Cambogia e Thailandia parteciperanno al summit tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) organizzato da Washington il mese prossimo. Lo hanno riferito fonti diplomatiche citate dal quotidiano “Nikkei”. Le fonti ritengono il summit, che si terrà a Los Angeles il 14 marzo, come una sorta di “ramoscello d’olivo” teso all’organizzazione regionale dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: proprio Trump aveva disertato il summit annuale dell’Asean che si era tenuto a Bangkok lo scorso novembre. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha già annunciato che non prenderà parte al summit di Los Angeles, a causa delle recenti dispute diplomatiche tra Washington e Manila. I rimanenti quattro paesi dell’Asean intendono partecipare all’evento, ma non hanno ancora stabilito da chi verranno rappresentati. Washington ha annunciato di voler approfittare del summit per discutere iniziative di sviluppo congiunto delle risorse umane; è probabile che al centro delle discussioni figurino anche le tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)