Asia-Usa: cinque leader dell’Asean parteciperanno a summit organizzato da Washington (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud-est asiatico è sempre più diviso nella definizione delle relazioni con le due maggiori potenze globali, Stati Uniti e Cina. Il 73 per cento di 1.308 esperti regionali consultati da un think tank di Singapore, l’Iseas-Yusof Ishak Institute, nell’ambito del sondaggio “Stato del Sud-est asiatico 2020”, ritiene che la regione sia sempre più teatro della lotta di potere tra le due maggiori potenze mondiali, e che in tale contesto i singoli paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) – rischiano di divenire attori di prossimità per uno o l’altro dei contendenti. (segue) (Fim)