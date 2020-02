Asia-Usa: cinque leader dell’Asean parteciperanno a summit organizzato da Washington (6)

- Nella precedente edizione del sondaggio, tale scenario era stato paventato dal 62 per cento degli esperti consultati, a riprova delle difficoltà sempre maggiori dell’Asean nel conseguire l’unità politica ed accelerare l’integrazione economica. Tra gli esperti consultati dal sondaggio, il 54 per cento ritiene che se necessario, l’Asean dovrebbe avvicinarsi agli Stati Uniti; il 46 per cento, invece, preferisce la Cina. Se il dato viene scomposto per i singoli paesi dell’Associazione, però, emerge che in 7 paesi dell’Asean su 10 la maggior parte dei soggetti consultati caldeggia un allineamento alla Cina. (segue) (Fim)