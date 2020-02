Usa-Albania: premier Rama a Washington, incontri con O'Brien e Pompeo su attività Osce (2)

- Il segretario di Stato Usa, ha sottolineato il forte sostegno degli Stati Uniti alla richiesta dell'Albania di aderire all'Unione europea e ai continui sforzi a favore di una riforma giudiziaria ed elettorale. Anche Pompeo ha elogiato il premier albanese per l'impegno costante del suo governo nella condivisione degli oneri della Nato, per aver assunto un ruolo di leadership regionale nella protezione delle reti di comunicazione di prossima generazione e per aver respinto l'influenza "maligna" iraniana. Tre settimane fa, le autorità albanesi hanno espulso, due diplomatici dell'ambasciata dell'Iran a Tirana, l'addetto per la cultura Seyed Ahmad Hosseini Alast, e Mohammad Ali Arz Peimanemati, consigliere diplomatico, a seguito "della loro attività non compatibile allo status di diplomatico". Secondo l'emittente televisiva albanese "Top Channel", Hosseini Alast, sarebbe di fatto membro della Guardia rivoluzionaria dell'Iran, mentre Peimanemati, un agente operativo dei servizi segreti dell'Iran (Mois). (segue) (Was)