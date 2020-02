Russia-Cuba: Lavrov a l'Avana, presto riunione commissione intergovernativa a Mosca

- La Russia e Cuba discuteranno della cooperazione economica tra le sanzioni statunitensi nella riunione della commissione intergovernativa a Mosca. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la sua visita a l'Avana. "Siamo pienamente impegnati negli accordi raggiunti durante la riunione dei nostri presidenti dello scorso ottobre. Riguardano soprattutto il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione economica sullo sfondo di sanzioni illegittime degli Stati Uniti. Tutte queste questioni saranno studiate in dettaglio in una riunione programmata della commissione intergovernativa per l'economia e la cooperazione commerciale a Mosca", ha detto il ministro. (Mec)