Serbia-Ue: commissario all'Allargamento Varhelyi a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' inoltra prevista la firma, alla presenza di Varhelyi e Vucic, di un accordo finanziario relativo ai Fondi di preadesione (Ipa) 2019 a favore della Serbia. L'accordo verrà sottoscritto dal ministro Joksimovic e dal capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi. Nel corso della visita Varhelyi avrà una riunione con la presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic, insieme ai mediatori del parlamento europeo per il dialogo fra i partiti in Serbia, Tanja Fajon e Vladimir Bilcik. Il commissario Ue avrà poi degli incontri con i partiti politici che partecipano a tale dialogo e una riunione con i rappresentanti delle forze politiche che non vi partecipano. (Seb)