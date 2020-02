Cultura: Russia, ambasciata italiana ospita Quartetto Felix dell'Accademia di Santa Cecilia

- Si è tenuta ieri sera nella sede dell'ambasciata italiana a Mosca l'inaugurazione della stagione culturale 2020 della missione diplomatica. Per l'occasione, l'ambasciatore Pasquale Terracciano e la moglie hanno ospitato il Quartetto Felix dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, giunto in Russia per l'occasione. Il quartetto, composto da giovani talenti italiani, ha eseguito musiche di Mahler, Schnittke, Schumann e Sollima. Il Quartetto Felix, vincitore del Premio 'Giuseppe Sinopoli' 2017 conferito dal presidente della Repubblica italiana, è stato fondato nel 2015 all'interno dei corsi di perfezionamento dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Il suo nome, oltre a identificare la felicità come condizione imprescindibile del fare musica da camera, è un omaggio alla Campania che, denominata 'felix' dagli antichi latini, è la terra d'origine di tutti i suoi elementi. (Rum)