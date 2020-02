Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 6 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi) la I Commissione (pres.Marco Chessa) e la Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Cinzia Carlevaris). Odg: Verifica Mozione "Misure lavorative a favore degli ex detenuti".Ore 11 - via Lagrange, 7 - Cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in occasione del centenario della fondazione della "Prima sezione d'Italia dell'associazione Nazionale alpini sezione di Torino" presso lo stabile di via Lagrange 7. Interviene, in rappresentanza della Città, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della IV Commissione (pres.Fabio Versaci) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Approfondimento Interpellanza "Si realizzerá il sogno di un centro diurno per anziani nell'area Paoli di via Rosario di Santa Fé?".Ore 18 - Circoscrizione 2, via Guido Reni, 102: Riunione della Commissione decentramento (pres.Maura Paoli). Odg: Incontro con la Circoscrizione 2: Resoconto lavori della Commissione. Valutazione proposte. (segue) (Rpi)