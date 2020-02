Usa: sottosegretario di stato Kozak prosegue in Guatemala minitour in America latina

- Il sottosegretario di stato Usa con delega al continente americano, Michael Kozak, si reca oggi in Guatemala, seconda tappa di un minitour in America latina aperto in Messico e organizzato per "promuovere prosperità regionale, sicurezza e governance democratica". In agenda incontri con il presidente, Alejandro Giammattei, e il ministro degli Esteri Pedro Brolo. In agenda, tra le altre cose, colloqui sulla cooperazione bilaterale sul contrasto alla corruzione, alla migrazione illegale e gli sforzi congiunti per la crescita economia. Nel paese centroamericano, l'inviato del dipartimento di Stato sosterrà incontri anche dirigenti finanziari ed esponenti della società civile. Sono inoltre previste visite al centro per l'accoglienza migranti gestito dall'Usaid, presso l'aeroporto internazionale de L'Aurora. Una struttura, di recente riformata, che serve anche da centro di accoglienza per i "richiedenti asilo" nel quadro dell'accordo di cooperazione Usa-Guatemala sul tema. (segue) (Mec)