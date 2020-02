Usa: sottosegretario di stato Kozak prosegue in Guatemala minitour in America latina (3)

- Altro tema cruciale è come detto quello della migrazione. In un'intervista rilasciata a “France24” alla vigilia del suo insediamento, Giammattei ha detto che avrebbe rivisto l’accordo migratorio siglato dal precedente esecutivo con gli Stati Uniti. Si tratta del cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. “Non conosciamo tutto l’accordo di asilo siglato dal governo di Jimmy Morales con gli Stati Uniti, però se è come crediamo che sia, bisognerà fare una modifica”, ha detto il presidente eletto, criticando il governo precedente per la “poca comunicazione”. In particolare, ha detto Giammattei, è importante discutere con gli Stati Uniti “la quantità di persone in ingresso, chi si assumerà le spese di gestione e per quanto tempo queste persone resteranno in Guatemala”. (segue) (Mec)