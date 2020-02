Usa: sottosegretario di stato Kozak prosegue in Guatemala minitour in America latina (4)

- Nella tappa messicana, chiusa ieri, Kozak ha incontrato il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, occasione per "analizzare i progressi nella strategia binazionale binazionale per combattere il traffico di armi che ineterssa i due paesi, così come le opportunità future in promozione di investimenti" nel quadro del nuovo nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Al tempo stesso, si legge ancora in una nota del ministero degli Esteri del Messico, le parti hanno "affrontato i progressi registrati nei vari progetti di cooperazione per lo sviluppo che si portano avanti nel sud del Messico e nel nord dell'America centrale", strumenti per cercare di mitigare i fenomeni migratori intaccandone le cause. (segue) (Mec)