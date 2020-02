Israele: auto investe gruppo di militari a Gerusalemme, almeno 15 feriti

- Un’auto lanciata a grande velocità ha investito un gruppo di militari a Gerusalemme, nei pressi del grande centro commerciale First Station a Gerusalemme, provocando almeno 15 feriti di cui uno in gravi condizioni. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. La polizia ha aperto un’indagine per attacco terroristico. Il veicolo è stato ritrovato in una strada a Beit Jala, nei pressi di Betlemme, in Cisgiordania. Fonti dell’esercito israeliano riferiscono che il gruppo di militari stava compiendo una visita a Gerusalemme, quando è stato colpito dall’auto lanciata a grande velocità. In base alle prime versioni, la persona alla guida, non ancora identificata, avrebbe deliberatamente colpito il gruppo di militari per poi darsi alla fuga.(Res)