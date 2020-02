Energia: Omv, investiti 113 milioni di euro nel progetto del Nord Stream 2

- La compagnia petrolifera e petrolifera austriaca Omv ha investito 113 milioni di euro nel progetto del gasdotto Nord Stream 2. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi. "Il flusso di cassa derivante dalle attività di investimento nel 2019 comprendeva un deflusso di cassa di 113 milioni di euro relativi agli accordi di finanziamento per il progetto del gasdotto Nord Stream 2", si legge nel rapporto. Nel quarto trimestre del 2019 Omv ha investito 25 milioni di euro nel progetto. La società austriaca e altre quattro aziende europee, così come la russa Gazprom, sono coinvolte nel progetto destinato a trasportare il gas russo in Europa attraverso il Mar Baltico. Nei giorni scorsi il quotidiano tedesco “Handelsblatt” ha riferito, citando fonti diplomatiche statunitensi, che Washington potrebbe imporre nuove sanzioni al Nord Stream 2, prendendo di mira i suoi investitori.(Res)