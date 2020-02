Giappone: coronavirus, si riunisce comitato organizzatore Olimpiadi Tokyo (5)

- Le autorità giapponesi hanno effettuato test per il coronavirus su 120 passeggeri e membri dell’equipaggio che esibiscono sintomi influenzali, e su 153 persone che sono entrate in contatto ravvicinato con il passeggero infetto. Ben 10 casi di infezione erano stati riscontrati tra i primi 31 esami di cui sono disponibili i risultati. Stamattina la nave ha attraccato a Yokohama per imbarcare acqua e rifornimenti, mentre continuano i test medici sui passeggeri. A questi ultimi è stato chiesto di indossare mascherine e rimanere confinati nei loro alloggi sino alla fine del periodo di quarantena, che dovrebbe concludersi il 14 febbraio. (segue) (Git)