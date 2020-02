Imprese: Toyota aumenta previsioni di utile per l’anno fiscale

- Toyota Motor Corp ha rivisto al rialzo oggi le previsioni relative all’utile operativo per l’intero anno fiscale, in risposta al lieve indebolimento dello yen, che dovrebbe favorire le esportazioni giapponesi. Il costruttore di automobili giapponesi si aspetta ora un utile operativo di 2.500 miliardi di yen (22,7 miliardi di dollari) per l’anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo: un aumento del 4,2 per cento rispetto alle previsioni precedenti. Toyota ha però registrato un calo dell’utile pari al 3,2 per cento annuo nel terzo trimestre, a causa di un leggero calo delle vendite globali. (Git)