Corea del Sud: saldo partite correnti in calo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivo delle partite correnti della Corea del Sud ha esibito una significativa contrazione nel mese di dicembre, per effetto di un calo delle esportazioni più accentuato rispetto a quello delle importazioni. Lo certificano i dati pubblicati oggi dalla banca centrale di quel paese. A dicembre l’attivo delle partite correnti sudcoreano si è attestato a 4,33 miliardi di dollari, 1,64 miliardi di dollari in meno rispetto al mese precedente, secondo i dati preliminari della Banca di Corea. Il saldo è inferiore di 580 milioni di dollari rispetto a quello di dicembre 2018. La Corea del Sud registra partite correnti in attivo da maggio 2019. Il calo registrato a dicembre è attribuibile in parte al calo delle esportazioni (meno 3,5 per cento su base annua nel mese in oggetto); il bilancio dello scambio di beni ha registrato un attivo di 5,03 miliardi di dollari, mentre quello dei servizi ha chiuso dicembre con un deficit di 2,5 miliardi di dollari. (segue) (Git)