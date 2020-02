Thailandia: banca centrale taglia tasso chiave al minimo record dell’1 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte costituzionale di accettare la richiesta del presidente del parlamento giunge in un contesto di difficoltà per la seconda economia del Sud-est asiatico: nel 2019 il prodotto interno lordo della Thailandia è cresciuto del 2,5 per cento, secondo il Fiscal Policy Office, think tank del ministero delle Finanze thailandese. Si tratta di un tasso di crescita assai contenuto rispetto alla media regionale, e il peggiore conseguito da Bangkok nell’arco degli ultimi cinque anni. Le conseguenze del coronavirus, a cominciare dal blocco dei flussi turistici cinesi e dai danni alle catene di fornitura regionali, rischia di causare danni consistenti all’economia nei prossimi mesi, così come lo smog, che ha causato la chiusura delle scuole in diverse grandi città, la siccità che ha colpito alcune province thailandesi, e l’apprezzamento del baht, problematico per le esportazioni. (segue) (Fim)