Corea del Sud: confermati 4 nuovi casi di coronavirus

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato quattro nuovi casi di infezione da coronavirus nella giornata di oggi, che portano il totale nel paese a 23. Un caso, in particolare, riguarda un soggetto che era inizialmente risultato negativo ai test per la malattia. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud ha precisato che tre dei quattro nuovi casi sono casi di infezione diretta tra individui in territorio sudcoreano, mentre il quarto è una donna cinese giunta nel paese il 23 gennaio scorso. L’agenzia ha citato l’esigenza di proseguire il monitoraggio sui soggetti a rischio già sottoposti a test. Ad oggi le autorità sanitarie sudcoreane hanno effettuato test su 885 soggetti a rischio, e ne ha posti 169 in quarantena. Almeno 1.234 persone che sono entrate in contatto con soggetti infetti si sono auto-isolati in casa. (segue) (Git)