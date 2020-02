Corea del Sud: confermati 4 nuovi casi di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte della stampa della Corea del Sud ha puntato l’indice contro le misure adottate dal governo di quel paese in risposta all’epidemia di coronavirus proveniente dalla Cina, giudicate inadeguate all’entità dell’emergenza. A partire da ieri, 4 febbraio, Seul proibisce l’ingresso nel paese a tutti i cittadini stranieri provenienti dalla provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia. I cittadini sudcoreani che hanno visitato quella regione dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni. Il governo sudcoreano ha anche sospeso un programma di esenzione dei visti per i turisti cinesi nell’isola di Jeju. Infine, sono stati ridotti i collegamenti aerei e navali con la Cina. Secondo un editoriale del quotidiano “Kore Herald”, che cita le misure emergenziali adottate da altri paesi, Seul ha agito troppo tardi in risposta al rischio per la salute pubblica posto dal coronavirus, specie considerato l’enorme flusso di visitatori cinesi in Corea del Sud, circa 20mila al giorno. Il quotidiano sottolinea che una petizione online presentata all’ufficio di Presidenza sudcoreano, per proibire temporaneamente l’ingresso nel paese a tutti i cittadini cinesi, ha già raccolto oltre 600mila adesioni. (Git)