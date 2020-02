Usa: primarie Iowa, aumentano dubbi su computo voti

- Le primarie del Partito democratico nello Stato dell’Iowa, funestate dal malfunzionamento della app per il computo dei voti, delineano un testa a testa tra il sindaco di South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, astro nascente del Partito democratico vicino all’establishment del partito, e il senatore socialista Bernie Sanders. Sulla legittimità e correttezza delle operazioni di voto continuano però ad addensarsi le nubi. Nelle scorse ore è emerso infatti che Shadow Inc., la startup che ah sviluppato la app responsabile del caos nei conteggi, ha ricevuto pagamenti proprio dalla campagna elettorale di Buttigieg. La startup è stata fondata da ex funzionari della campagna presidenziale di Hillary Clinton, che nel 2016 aveva fronteggiato proprio Bernie Sanders; anche in quell’occasione, una serie di insider ed e-mail trapelate dalla direzione nazionale del Partito democratico avevano rivelato sforzi dell’establishment democratico per far naufragare la campagna di Sanders, e favorire invece Clinton. Nelle scorse ore è emerso inoltre che durante le operazioni di spoglio dei voti nell’Iowa – di cui si è fatta carico direttamente la direzione nazionale del partito – centinaia di voti in favore di Sanders sarebbero stati erroneamente assegnati a suoi sfidanti secondari. (Was)