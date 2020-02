Cina: coronavirus, bilancio delle vittime sale a 563 e 28.018 i casi di infezione

- Il numero totale di infezioni da coronavirus in Cina è salito a 28.018, e il numero delle vittime a 563. Secondo la Commissione sanitaria cinese, ieri sono stati segnalati 73 nuovi decessi e 3.694 nuovi casi confermati nel paese. Solo nella provincia di Hubei, ieri si sono registrati 2.987 nuovi casi di infezione, 70 nuovi decessi e 113 pazienti ristabiliti. Ad oggi 20.629 persone si trovano in quarantena a casa nelal sola città di Wuhan. La città registra 8.351 casi confermati, pari a circa il 50 per cento del totale dei casi confermati in Hubei, secondo dati ufficiali. (segue) (Cip)