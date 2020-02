Cina: coronavirus, bilancio delle vittime sale a 563 e 28.018 i casi di infezione (2)

- Sino a mercoledì mattina, Wuhan disponeva di un totale di 12.571 posti letto, con 5.425 persone in quarantena. Ci sono in totale 28 ospedali designati in nella città focolaio dell'epidemia per pazienti infetti da coronavirus, che attualmente trattano 8.182 persone, ma c'è ancora un divario significativo tra domanda e offerta, ha spiegato un ufficiale della città. 30 ore dopo la nascita e un neonato a Wuhan è stato diagnosticato il virus, portando esperti medici a ipotizzare che il coronavirus possa trasmettersi in modo verticale tra madre e figlio. (Cip)