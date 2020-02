Usa: impeachment, per senatore Brown Repubblicani hanno assolto Trump per paura

- Il senatore democratico Sherrod Brown ha pronunciato parole dure contro i colleghi Repubblicani dopo l'assoluzione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel processo di impeachment. Dalle colonne del “New York Times”, Brown sostiene che deputati e senatori del Gran old party (Gop) hanno assolto Trump per paura. In particolare temono che l'inquilino della Casa Bianca possa sbeffeggiarli pubblicamente dando loro un soprannome o che possa twittare della loro slealtà. Il timore però più grande è la possibilità che Trump venga nel loro Stato per fare una campagna contro di loro nelle primarie repubblicane. Brown non è in grado di sostenere specificamente tale affermazione, ma ha scritto nell'editoriale del "Nyt" che i Repubblicani hanno concordano privatamente che Trump è "sconsiderato e inadatto", riconoscendo che le sue "bugie" e ammettendo "ciò che ha fatto di sbagliato". Ieri sera, 5 febbraio, il Senato ha votato 52-48 per assolvere Trump sul primo articolo di impeachment in merito al'abuso di potere, e ha votato 53-47 per assolvere il presidente sul secondo articolo di impeachment, ovvero ostruzione al Congresso. (Was)