Giappone: coronavirus, altri 10 casi di infezione a bordo della nave in quarantena

- Altre 10 persone a bordo della nave da crociera in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, sono risultate positive al coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute giapponese, che ieri aveva riferito i primi 10 casi confermati di infezione a bordo della nave. I casi di infezione sinora accertati sono dunque 20. A bordo della nave da crociera Diamond Princess ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi. La nave è stata posta in quarantena dopo che un passeggero da Hong Kong sbarcato dalla nave è risultato positivo al coronavirus. I passeggeri contagiati sono stati sbarcati e ricoverati in strutture ospedaliere specializzate: si tratta di quattro cittadini giapponesi, due statunitensi, due canadesi, un neozelandese e un taiwanese. (segue) (Git)