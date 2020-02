Taiwan: coronavirus, in vigore divieto di ingresso per viaggiatori dalla Cina continentale

- Il Centro di comando centrale per le epidemie di Taiwan ha annunciato oggi il bando totale agli ingressi nell’Isola per tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina continentale, in risposta all’epidemia causata dal nuovo ceppo di coronavirus. Il divieto di ingresso, che diverrà effettivo a partire da domani, verrà applicato anche ai cittadini stranieri in arrivo da Hong Kong e Macao. I cittadini taiwanesi e gli stranieri residenti a Taiwan potranno ancora rientrare nell’Isola, ma dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni. I casi di infezione da coronavirus sinora confermati dalle autorità taiwanesi sono 11. A causa della carenza di mascherine, le vendite sono state limitate a due per individuo, e solo previa esibizione dell’assicurazione sanitaria. (segue) (Cip)