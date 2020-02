Taiwan: coronavirus, in vigore divieto di ingresso per viaggiatori dalla Cina continentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Taiwan ha definito il governo cinese “vile”, per aver mantenuto il proprio veto di fatto alla partecipazione dell’Isola all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonostante la crisi sanitaria globale causata dal nuovo ceppo di coronavirus. La Cina, dove l’epidemia ha avuto origine, ha annunciato lunedì di aver condiviso con Taipei tutte le informazioni in merito al nuovo ceppo virale, ed ha aggiunto che tutti i canali di comunicazione attraverso lo Stretto di Taiwan sono “sbloccati”. Il governo di Taiwan, che ha già confermato una decina di casi di infezione da coronavirus nell’Isola, ha già criticato la Cina nei giorni scorsi, contestandone la posizione ostativa presso l’Oms e mettendo in dubbio l’attendibilità dei dati ufficiali di Pechino in merito all’epidemia. (segue) (Cip)