Taiwan: coronavirus, in vigore divieto di ingresso per viaggiatori dalla Cina continentale (4)

- Lo studio sottolinea anche che solo il 55 per cento dei casi di infezione confermati prima dell’1 gennaio erano collegati al mercato ittico di Wuhan dove, secondo le autorità cinesi, il virus si sarebbe inizialmente sviluppato e propagato. Ciò significa che circa metà dei soggetti che hanno contratto l’infezione lo hanno fatto altrove, o da altri individui. Molti tra gli autori dello studio pubblicato negli Usa lavorano presso il Centro cinese per il controllo delle malattie, e presso i suoi corrispettivi locali, e alcuni hanno partecipato alle prime ispezioni sul campo a Wuhan. I contenuti dello studio hanno suscitato una forte reazione nei social media cinesi, dove alle autorità viene imputato di aver taciuto per settimane informazioni essenziali. (segue) (Cip)