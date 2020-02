Taiwan: coronavirus, in vigore divieto di ingresso per viaggiatori dalla Cina continentale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato la scorsa settimana che il nuovo focolaio di coronavirus partito dalla Cina è diventato un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). Parlando in una conferenza stampa dopo una riunione a porte chiuse del Comitato di emergenza, il funzionario ha sottolineato che l'Oms non raccomanda, o addirittura si oppone all'imposizione di restrizioni di viaggio o commerciali alla Cina. Ai sensi del Regolamento sanitario internazionale, il direttore generale dell'Oms ha l'autorità di determinare che un focolaio costituisce un Pheic quando sono soddisfatte determinate condizioni: la designazione ha lo scopo di mobilitare più risorse internazionali per affrontare l'epidemia. (segue) (Cip)