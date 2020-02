Giappone: coronavirus, esperti avvertono che rischio contagio in spazi ristretti è elevato

- Il primo caso di infezione di gruppo da coronavirus del Giappone, a bordo della nave da crociera in quarantena al largo di Yokohama, ha consentito agli epidemiologi giapponesi di effettuare le prime valutazioni in merito alla capacità di propagazione dell’agente patogeno in spazi limitati, che sarebbe molto elevata. Gli esperti giapponesi hanno avvertito che navi, autobus, treni e aeroplani espongono a un elevato rischio di infezione, dove è più probabile il contatto ravvicinato (meno di un metro) con soggetti infetti. “Il livello di congestione influisce enormemente” sul rischio di contrarre l’infezione, ha avvertito Yasuhiro Kanatani, docente dell’Università del Tokai specializzato in salute pubblica. (segue) (Git)