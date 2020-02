Corea del Sud: coronavirus, governo accusato di aver agito in ritardo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno confermato ieri il 16mo caso di infezione causata dal nuovo ceppo di coronavirus originato in Cina. L’ultimo soggetto risultato positivo al nuovo ceppo virale è una donna di 42 anni, rientrata da un viaggio in Thailandia lo scorso 19 gennaio. La donna ha iniziato ad avvertire sintomi influenzali il 25 gennaio. Il caso di infezione è il secondo in Corea del Sud a interessare soggetti che non hanno visitato la Cina: sabato scorso un uomo di 48 anni di nazionalità cinese in arrivo dal Giappone, dove lavorava come guida turistica, è risultato positivo al virus. Seul è impegnata a irrigidire le misure di quarantena e i protocolli per il contenimento dell’infezione: dal 3 gennaio scorso le autorità sanitarie sudcoreane hanno effettuato test su 607 persone, e attualmente stanno monitorando 129 casi potenziali di infezione. 1.318 individui sono sotto osservazione per potenziali contatti con individui infetti. (Git)