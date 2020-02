Campania: Salvini, inchiesta sui rifiuti certifica fallimento De Luca e Pd

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, in merito all’inchiesta dei rifiuti in Campania che vede coinvolti, tra gli altri, il vicepresidente della Regione ed il vicesindaco di Napoli, afferma che "questa inchiesta certifica il fallimento di De Luca e del Partito democratico per il caos rifiuti a Napoli e in Campania. Con la Lega e il centrodestra finalmente al governo della Regione - aggiunge l'ex ministro dell'Interno - le strade torneranno pulite ed i rifiuti diventeranno calore e ricchezza per i cittadini, non un affare per la malavita". (Rin)