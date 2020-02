Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione del Modello "Dada", (Didattica per ambienti di apprendimento).Liceo Scientifico Newton, viale Manzoni 47 (ore 15)- L'assessora alla Persona, alla scuola e comunità solidale Veronica Mammì interviene all'inaugurazione del Modello Dada (Didattica per ambienti di apprendimento).Liceo Scientifico Newton, viale Manzoni 47 (ore 15)- Assemblea capitolina.Palazzo Senatorio (ore 14) (segue) (Rer)