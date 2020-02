Coronavirus: rimpatrio canadesi rinviato a venerdì

- I canadesi bloccati a Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia da coronavirus, dovrebbero essere rimpatriati venerdì, 7 febbraio. Il volo erano atteso per domani ma la partenza è stata ritardata a causa delle condizioni meteorologiche, hanno riferito le autorità canadesi. “Speriamo di riavere queste famiglie venerdì. Comprendiamo per i propri cari qui in Canada, per le famiglie laggiù, che è estremamente difficile ma stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa", ha dichiarato il premier Justin Trudeau. Il governo di Ottawa ha informato i canadesi bloccati a Wuhan dicendo che il loro volo era stato ritardato di circa 21 ore. I funzionari del governo danno la colpa alle condizioni meteorologiche. (segue) (Res)