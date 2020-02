Ict: Usa, indagine antitrust su Google si concentra su strumenti pubblicitari

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha contattato diversi editori e società pubblicitarie nell'ambito dell'indagine antitrust su Google. In particolare gli strumenti di pubblicità online dell'azienda sarebbero un punto importante dell'indagine, secondo le indiscrezioni del “Wall Street Journal” che cita persone che hanno familiarità con la questione. Tra le aziende in contatto con il DoJ ci sono il New York Times, Gannett, Condé Nast, Oracle, Yelp e DuckDuckGo e altri altri. Negli ultimi mesi, il dipartimento ha posto domande sempre più dettagliate - ai rivali e ai dirigenti di Google all'interno dell'azienda stessa - sul modo in cui l'attività pubblicitaria di terze parti di Google interagisce con editori e inserzionisti. Tale attività digitale è stata costruita in gran parte dall'acquisizione della società della tecnologia pubblicitaria DoubleClick nel 2008. Nel mirino dell'antitrust ci sarebbe la decisione di Google di imporre agli inserzionisti di usare i suoi strumenti pubblicitari per acquistare spazi su YouTube, e la decisione di integrare i vari tool pubblicitari.(Was)