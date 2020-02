Usa: disavanzo commerciale diminuisce per la prima volta dal 2013

- Il deficit commerciale degli Stati Uniti, ovvero la differenza tra esportazioni e importazioni, si è ridotto nel 2019 per la prima volta dal 2013. E' quanto emerge oggi, 5 febbraio, dai dati diffusi dal dipartimento del Commercio. Il disavanzo commerciale si è complessivamente ridotto dell'1,7 per cento nel 2019, mentre quello delle sole merci è diminuito del 2,4 per cento nel corso dell'anno. Il calo è stato in gran parte attribuito alla riduzione delle esportazioni e alla quantità di importazioni dalla Cina a causa della disputa commerciale che ha segnato gran parte del 2019, con i negoziatori che hanno raggiunto una prima fase dell'accordo solo nelle ultime settimane. Il disavanzo commerciale delle merci politicamente sensibile con la Cina è precipitato del 17,6 per cento a 345,6 miliardi di dollari nel 2019. Gli Stati Uniti hanno importato 2,4 miliardi di barili di petrolio greggio, il minor numero dal 1992, in quanto il paese ha ridotto in modo significativo la sua dipendenza dal petrolio straniero a causa di un aumento della produzione e delle esplorazioni. (Was)