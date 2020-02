Brasile: evasi 27 detenuti dal carcere di Ji-Paranà nello stato di Roraima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisette detenuti sono fuggiti questa mattina, 5 febbraio, dalla prigione Agenor Martins De Carvalho, nella città di Ji-Paraná, nello stato settentrionale brasiliano di Roraima. Secondo le informazioni delle autorità i prigionieri sono fuggiti attraverso un tunnel realizzato all'interno del penitenziario. Dopo essere uscito dal tunnel e aver lasciato la prigione, uno dei prigionieri ha rubato un camion in prossimità della prigione. Nella fuga il camion si è ribaltato e il detenuto è stato arrestato. In una nota pubblicata stamattina, il dipartimento di giustizia dello stato (Sejus) ha afferma che la fuga è già oggetto di un'indagine della polizia e degli affari interni del Sejus. "Annunciamo inoltre che tutti gli ufficiali di polizia fuori servizio e il gruppo speciale di azioni penitenziarie (Gape) sono stati convocati per collaborare con la polizia militare, la polizia civile e l'intelligence nelle ricerche e creare posti di blocco nella regione per cercare di raggiungere i fuggitivi", recita la nota. "Il dipartimento userà tutti i mezzi legali per riacciuffare i fuggitivi e garantire la sicurezza della popolazione", conclude. (segue) (Brb)