Brasile: evasi 27 detenuti dal carcere di Ji-Paranà nello stato di Roraima (3)

- Secondo le autorità non è escluso un possibile legame tra la fuga dei detenuti dal carcere di Acre e quella avvenuta poche ore prima, lo scorso 19 gennaio, presso l'istituto penitenziario paraguaiano di Pedro Juan Caballero. Quaranta dei settantasei detenuti sono infatti membri del Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminali dedita al traffico di droga e armi, una delle sigle considerate più pericolose in Brasile. Tra gli evasi, riportano i media locali, si trovano alcuni dei protagonisti di un violento scontro in carcere tenuto lo scorso 16 giugno, chiuso con la morte per decapitazione di dieci prigionieri. I cinque furgoni che sarebbero stati utilizzati dai criminali, segnala la polizia del Paraguay, sono stati ritrovati poco oltre la frontiera con il Brasile, completamente distrutti dalle fiamme. L'elenco dei fuggitivi brasiliani e paraguaiani è stato pubblicato dal Ministero della Giustizia paraguaiano. Tra questi c'è il brasiliano Timoteo Ferreira, ritenuto il capo della fazione all'interno della prigione, e sei presunti membri del gruppo di assassini su commissioni collegati al gruppo "Minotauro", attivo al confine tra Brasile e Paraguay. (Brb)