Usa: Democratici criticano amministrazione per fondi trattenuti su efficienza energetica

- Il dipartimento dell'Energia Usa (Doe) sta trattenendo quasi 1 miliardo di dollari di fondi stanziati per un programma di ricerca e sviluppo sull'energia pulita. Lo hanno detto oggi, 5 febbraio, i Democratici del Congresso statunitense durante un'audizione. La commissione per la Scienza, lo Spazio e la Tecnologia della Camera, guidato dal democratico Bill Foster dell'Illinois, ha dichiarato che l'Ufficio per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (Eere) del Doe non ha speso 823 milioni di dollari in finanziamenti stanziati dal Congresso l'anno scorso. Tali fondi avevano lo scopo di fornire sovvenzioni e altri finanziamenti a metodi di ricerca per aumentare le energie rinnovabili, i veicoli elettrici e l'efficienza energetica. L'ufficio ha inoltre annullato un programma da 46 milioni di dollari per finanziare la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia solare. Alcuni membri Repubblicani della commissione hanno elogiato il dipartimento per aver trattenuto i finanziamenti. "Non possiamo permetterci di spendere incautamente fondi federali", ha detto il rappresentante Randy Weber. (Was)