Usa: Trump su impeachment, vittoria del paese contro "bufala"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'assoluzione dalle accuse di impeachment una “vittoria del paese”. Lo ha scritto l'inquilino della Casa Bianca che annuncia come domani, 6 febbraio, farà una dichiarazione pubblica a mezzogiorno in merito alla sua assoluzione dalle accuse di abuso di potere e ostruzione del Congresso. "Farò una dichiarazione pubblica domani alle 12:00 (ora locale) dalla Casa Bianca per discutere della vittoria del nostro paese sulla bufala dell'impeachment!", ha scritto Trump via Twitter questa sera. Subito dopo l'esito della votazione sull'impeachment, Trump ha pubblicato su Twitter una clip di 30 secondi, già utilizzata in passato e creata da un produttore di meme pro-Trump, che mostra la copertina di una rivista Time che suggerisce che Trump rimarrà al potere per sempre. Mercoledì sera il Senato ha votato 52-48 per assolvere Trump sul primo articolo di impeachment sull'abuso di potere e ha votato 53-47 per assolvere il presidente sul secondo articolo di impeachment, ovvero ostruzione al Congresso. (Was)