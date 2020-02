Usa: Biden definisce i caucus dell'Iowa un "pugno nello stomaco"

- Il candidato alle primarie democratiche per le presidenziali Usa del 2020, Joe Biden, ha riconosciuto oggi, 5 febbraio, i deludenti risultati ai caucus in Iowa, dicendo che la sua campagna presidenziale ha ricevuto un "pugno nello stomaco". L'ex vicepresidente degli Stati Uniti risulta infatti solo quarto nel piccolo stato del Nordest, dopo gli altri candidati democratici Pete Buttigieg, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. "Non ho intenzione di addolcire (la sconfitta)", ha detto Biden. “Abbiamo preso un pugno nello stomaco in Iowa. L'intero processo ha ricevuto un pugno nello stomaco. Ma guardate, questa non è la prima volta nella mia vita che sono stato abbattuto". Con l'86 per cento dei distretti scrutinati, Pete Buttigieg, ex sindaco di South Bend, in Indiana, si mantiene in testa con il 26,7 per cento degli equivalenti delegati dello Stato, seguito dal senatore Bernie Sanders con il 25,4 per cento. Sanders ha avuto un leggero vantaggio nel totale dei voti, con 39.954 contro 39.006 di Buttigieg (Was)