Usa-Polonia: Varsavia ospiterà ministeriale per la libertà di religione del 2020

- Gli Stati Uniti e la Polonia hanno annunciato, in una dichiarazione congiunta, che la prossima ministeriale per la promozione della libertà religiosa si terrà a Varsavia dal 14 al 16 luglio 2020. La ministeriale sarà organizzata in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e includerà la partecipazione di paesi di tutto il mondo, si legge nella dichiarazione. "Basandosi sui successi delle ministeriali del 2018 e del 2019 ospitate dagli Stati Uniti, quella del 2020 consentirà ai paesi di condividere approcci diversi, di discutere diverse prospettive nello spirito di coerenza e complementarità e di affrontare le sfide che minacciano la libertà di religione o di credo. I partecipanti affronteranno una serie di questioni critiche, come il miglioramento della vita delle comunità perseguitate e discriminate, il conferimento di potere agli individui per influenzare il cambiamento e la promozione di un dialogo inclusivo per mobilitare l'azione e aumentare la consapevolezza della portata della persecuzione contro la religione o le convinzioni mondiali", prosegue la nota.Polonia e Stati Uniti invitano infine i paesi a unirsi alla ministeriale 2020 e all'International Religious Freedom Alliance al fine di scambiare le migliori pratiche e promuovere la cooperazione in questo spazio critico. (Was)