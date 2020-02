Difesa: stampa, Usa interrompono programma segreto di cooperazione militare con Turchia

- Gli Stati Uniti hanno interrotto un programma segreto di cooperazione militare con la Turchia che per anni è stato utilizzato per aiutare Ankara a colpire il Partito dei lavoratori curdo (Pkk). Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, la sospensione del programma sarebbe la risposta all'incursione militare transfrontaliera della Turchia in Siria dello scorso ottobre. L’obiettivo dichiarato dell’offensiva militare turca sono le milizie curde Unità di protezione dei popoli (Ypg), che compongono la maggioranza delle Forze democratiche siriane (Sdf) e che sono considerate un'estensione del Pkk, da decenni in lotta per l’indipendenza dalla Turchia. La sospensione del programma potrebbe dunque essere un modo per fare pressione su Ankara affinché interrompa i suoi attacchi contro le Sdf. Il programma delle missioni, in atto dal 2007, è stato realizzato utilizzando droni disarmati dalla base aerea turca di Incirlik. (Was)