Usa: O'Brien, presto negoziati con Russia su controllo armamenti nucleari (2)

- O'Brien ha detto a un gruppo di 50 ambasciatori stranieri che funzionari statunitensi sarebbero andati a Pechino per discutere di ridurre le minacce "esistenziali" della guerra nucleare e della proliferazione nucleare. Trump lo scorso anno ha dichiarato di aver discusso di un nuovo accordo sulla limitazione delle armi nucleari con il presidente russo Vladimir Putin e sperava di estenderlo alla Cina, ma finora Pechino ha rifiutato di partecipare. Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato il mese scorso che la Russia avrebbe preso parte a potenziali colloqui trilaterali ma che non avrebbe "costretto la Cina a cambiare" la sua posizione. (Was)