Milleproroghe: Meloni, scandaloso Pd che candida Gualtieri a suppletive

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, giudica "scandaloso" che "tra gli emendamenti dei relatori della maggioranza Pd-M5s al decreto Milleproroghe spunta un contributo di 900 mila euro alla Casa delle donne di Roma. Potrebbe sembrare un provvedimento di buon senso, ma la verità è un'altra: la sinistra - continua la parlamentare in una nota - regala quasi un milione di euro di soldi pubblici ad un'associazione legata alla sinistra, che fa politica a sinistra e che si trova nel Municipio I di Roma, territorio che fa parte del collegio Roma 1 della Camera. Un collegio nel quale è candidato alle elezioni suppletive il ministro dell'Economia, Gualtieri, Partito democratico. E da dove prendono questi soldi? Da un fondo del ministero dell'Economia guidato da Gualtieri. E' ignobile come la sinistra utilizzi senza nessun pudore il potere e le Istituzioni per fare marchette elettorali e comprare voti. Fratelli d'Italia - conclude Meloni - darà battaglia in tutte le sedi per denunciare e cancellare questa oscenità. I soldi degli italiani sono degli italiani, non del Pd e dei suoi amici".(Com)