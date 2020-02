Usa-Albania: Pompeo incontra Rama a Washington, focus su priorità presidenza Osce e adesione Ue

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato oggi a Washington il primo ministro albanese Edi Rama. Nel corso dell’incontro, riferisce il dipartimento di Stato usa in una nota, Pompeo e Rama hanno discusso delle priorità condivise durante la presidenza albanese 2020 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Il segretario ha sottolineato il forte sostegno degli Stati Uniti alla richiesta dell'Albania di aderire all'Unione europea e ai continui sforzi di riforma giudiziaria ed elettorale. Il segretario di Stato ha inoltre elogiato il premier albanese per l'impegno costante del suo governo nella condivisione degli oneri della Nato, per aver respinto l'influenza “maligna” iraniana e per aver assunto un ruolo di leadership regionale nella protezione delle reti di comunicazione di prossima generazione.(Was)