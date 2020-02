Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Gli assessori regionali allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start up e innovazione, Paolo Orneli, e al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, intervengono al convegno "La nostra impresa è il futuro – Le agevolazioni per le imprese del cratere sismico reatino: Resto qui e Credito di imposta".Rieti, Sala dei Cordari, via Arco dei Ciechi 22 (ore 16:30)- Consiglio regionale del Lazio.Via della Pisana, 1301 (ore 10)- Cerimonia di Premiazione delle opere delle scuole a conclusione del Progetto "Io ricordo. Una storia europea". Viaggio studio a Trieste, in Istria e a Fiume, organizzato dal Consiglio regionale per gli studenti e le studentesse delle Scuole di tutto il Lazio. Alla cerimonia interverranno il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, rappresentanti dell'Assemblea legislativa del Lazio e dell' Ufficio scolastico regionale, la presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Roma Donatella Schurzel, il presidente della Società di Studi Fiumani Giovanni Stelli, Lidia Bonaparte, esule di Pola e Tullio Poretti, esule di Rovigno.Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 11.30) (segue) (Rer)