Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Federmanager Roma e il dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell'Università La Sapienza di Roma presentano gli esiti della ricerca dal titolo "Le prospettive di Roma Capitale". Dati su mobilità, fabbisogno edilizio residenziale e scolastico, disponibilità di posti letto ospedalieri, tessuto economico e imprenditoriale fortemente frammentato, sviluppo demografico affidato sempre di più ai nuovi residenti stranieri.Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, via Salaria, 113 (ore 9,30)- Millecinquecento alunni di oltre 30 scuole secondarie di 1° e 2° grado di Roma, dal centro alla periferia, incontreranno Lea Polgar.Teatro Brancaccio (ore 10)- Il Maxxi compie dieci anni e per l'occasione saranno presentati alla stampa risultati, progetti futuri e programma 2020. Presenti: Giovanna Melandri, presidente fondazione Maxxi, ministro Dario Franceschini. Intervengono Hou Harnu, direttore artistico del Maxxi; Margherita Guccione, direttrice Maxxi architettura; Bartolomeo Pietromarchi, direttore Maxxi arte, Pietro Barrera, segretario generale fondazione Maxxi. Interverrà Carlo Tamburi, direttore generale Enel, socio fondatore fondazione Maxxi.Maxxi, via Guido Reni 4° (ore 12)- Seduta di consiglio del X municipio nell’ambito dell’Osservatorio sulla sicurezza, alla presenza del Prefetto Gerarda Pantalone.Aula Consiliare Municipio Roma X (ore 16) (Rer)