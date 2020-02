Latina: Zicchieri (Lega), plauso a Polizia per aver liberato bimbo e madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Zicchieri, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito, esprime "solidarietà e vicinanza alla vittima" di Latina "costretta a prostituirsi per rivedere il figlio di sei mesi, sequestrato da una giovane romena e nascosto in una roulotte del campo rom Al Karama che va chiuso senza se e senza ma". Zicchieri in una nota rivolge "un plauso ai poliziotti del commissariato di Cisterna per aver arrestato la donna e messo la parola fine ad una storia incredibile, dando la possibilità al bimbo di riabbracciare la madre. Occorre stroncare la malavita e la prostituzione", conclude.(Com)