Coronavirus: sono 251 i cittadini canadesi nella nave da crociera Diamond Princess

- Sono 251 i cittadini di nazionalità canadese tra i passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena dalle autorità giapponesi dopo aver accertato la presenza di casi di coronavirus. Sono stati riscontrati almeno dieci casi di coronavirus sulla nave da crociera che da ieri è in quarantena di fronte al porto di Yokohama. I passeggeri su cui è stato riscontrato il contagio sono stati trasferiti in ospedale. Secondo quanto riferito dalle autorità giapponesi, i passeggeri della nave resteranno in quarantena a bordo per un massimo di 14 giorni. La nave ha a bordo 2.666 ospiti e 1.045 membri dell'equipaggio. I 10 casi infetti riguardano due australiani, tre giapponesi, tre persone di Hong Kong e uno degli Stati Uniti, oltre a un membro dell'equipaggio filippino.(Res)