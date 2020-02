Panama: appalto terza linea della metro aggiudicato da azienda coreana

- Il direttore generale della società di gestione della metropolitana di Città di Panama, Hector Ortega, ha reso noto che la compagnia ha appaltato ieri, 4 febbraio, la costruzione della linea 3 del trasporto locale al consorzio Hph joint venture, composto dalle aziende coreane Hyundai Engineering & Construction e Posco E&C. L'opera sarà in grado di trasportare circa 180 mila passeggeri ogni giorno. Attualmente circa 500 mila persone al giorno usano il trasporto pubblico, in particolare da Panama ovest verso Città di Panama, in maggioranza pendolari. Il progetto prevede la costruzione di una monorotaia lunga 25 chilometri lungo le quali saranno costruite 14 stazioni. La linea sarà in grado di trasportare i passeggeri dal capolinea, Albrook, a città di Panama, al capolinea di Ciudad del Futuro, ad Arraiján, in 45 minuti. Il treno dovrebbe riuscire a trasportare circa 180 mila persone al giorno, mentre nelle ore di punta avrà la capacità di spostare 20 mila persone. Ortega ha dichiarato che la metropolitana attraverserà il Canale di Panama attraverso il quarto ponte. "Una volta appaltato, procederemo ad avviare i lavori più rapidamente", ha dichiarato, sottolineando che tuttavia è necessario il nulla osta del ministero dei Lavori Pubblici per poter avviare l'opera. (Mec)